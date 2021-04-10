الحريرى ينفى تدخله لإلغاء زيارة « دياب» للعراق

نفى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما أوردته صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم السبت، عن ضغوط مارسها الحريري على رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لإلغاء زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى العراق.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري "نشرت جريدة (الأخبار) في عددها الصادر اليوم خبرًا تصدر صفحتها الأولى تحت عنوان: (الحريري يلغي زيارة دياب للعراق)".وأكّد المكتب الإعلامي للحريري أن "الخبر ملفق بنسبة 100 % ولا يمت للحقيقة بأي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان".وكانت صحيفة "الأخبار" قد أوردت في عددها اليوم السبت، أن العراق ألغى زيارة، للرئيس دياب كانت مقررة في 17 أبريل إلى العراق" بعد تلقّيه ضغوطًا بذلك من الفريق نفسه الذي يُعرقل تأليف حكومة يُحجز فيها مكان لحزب الله وحصّة وازنة لفريق رئاسة الجمهورية".وأضافت الأخبار نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي خَضع لضغوط من طرفين لإلغاء زيارة دياب، هما السعودية ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري.