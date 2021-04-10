إصابة 6 فى 3 حوادث متفرقة بالطرق الزراعية والصحراوية ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة على الطرق الزراعية والصحراوية ببنى سويف بسبب السرعة، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفيات ببا وبنى سويف التخصصى.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير البحث الجنائى بانقلاب دراجة بخارية على طريق "مصر- أسيوط" الزراعي بعد إسعاف سدس بمركز ببا وقامت سيارة الإسعاف بنقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، هما عويس شعبان محمد 40 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالوحه، ويوسف عويس شعبان 14 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالجسم.وفى الحادث الثانى أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع نقل بطريق القاهرة بنى سويف الصحراوى الشرقى أعلى نفق أبو صالح، مما أسفر عن إصابة كل من فادى مجدى سيد، 34 سنة، مصابا بكسر بالعمود الفقرى وطارق محمد مسرور 22 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالجسم.وفى الحادث الثالث أصيب شخصان فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مطعم الشعب بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، مما أسفر عن إصابة كل من عنبة أحمد تمام، 55 سنة، مصابة بسجحات وكدمات بالجسم، ومحمود ياسين تمام، 60 سنة، مصابا بجرح قطعى بالوجه.وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصى وتم تحرير محاضر بالوقائع الثلاث وتولت النيابة التحقيق.