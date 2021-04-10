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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. جامعة القاهرة تستقبل 100 طفل ضمن احتفالية يوم اليتيم

السبت 10/أبريل/2021 - 01:52 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال - ريم محمود
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تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، غدًا الأحد، احتفالية بيوم اليتيم، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تستقبل الجامعة 100 طفل من مؤسسة فاروق الباز لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

ويتضمن برنامج الاحتفالية جولة للأطفال لأبرز معالم الجامعة، وتقديم عروض فنية، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم، بمشاركة كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، كما يشارك اتحاد طلاب جامعة القاهرة وفريق مكافحة الإدمان بالاحتفالية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه يجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي فى تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة، والأيتام بصفة خاصة.

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