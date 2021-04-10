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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الإمارات تعلن عن رائدي فضاء إماراتيين جديدين منهما أول امرأة عربية

السبت 10/أبريل/2021 - 01:21 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية.

وقال حاكم دبي على تويتر: "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهم أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم..
وسيبدأ تدريبهم قريبًا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم.. ونعول عليهم لرفع اسم الإمارات في السماء."

وينضم الرائدان الجديدان إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليشكلوا معًا فريقًا رباعيًا تحت مظلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما يدعم طموح الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.

وتضم الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء أول رائدة فضاء عربية، وهي نورا المطروشي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة.

وقد تميزت المطروشي في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.

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