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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فى حفل جماهيرى كبير.. حزب العدل يحتفى بيوم اليتيم

السبت 10/أبريل/2021 - 02:00 م
الاحتفال بيوم اليتيم
الاحتفال بيوم اليتيم
عائشة حسن
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نظم حزب العدل حفلًا جماهيريًا كبيرًا بعروس البحر المتوسط الإسكندرية، للاحتفال بيوم اليتيم بحضور عشرات الأطفال، وسط يوم كرنفالي كبير.

وقال القائم بأعمال أمين عام الحزب، عبدالعزيز الشناوي، إنه شرف وتكريم للحزب من هؤلاء الأطفال الذين سمحوا للحزب أن يكون معهم في صورة واحدة في يومهم الجميل، على حد وصفه.

وعقب عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، قدمت رئيسة منظمة المرأة بالإسكندرية بحزب العدل، سلوى عثمان، التحية للحضور معلنة بدء فعاليات اليوم، ثم ألقى الشيخ عصام الأسيوطي، ممثلا عن أوقاف الإسكندرية، كلمة عن فضل الاهتمام باليتيم.

وأعقبتها كلمة القس يوحنا فوزي، منسق بيت العائلة المصرية، حول أهمية الاحتفاء بيوم اليتيم.

وأكد عبدالعزيز الشناوي، القائم بأعمال أمين عام حزب العدل، أن الحزب يعمل من أجل خدمة كل مواطن مصري في كل مكان من أرض مصر، واعدًا الأمهات والأطفال الحضور بأن الحزب ونوابه في البرلمان "تحت أمر وفي خدمة كل أم وكل طفل حتى يحصلوا على حقهم في بلدهم كاملًا".

وأشار إلى بالغ سعادته بهذا التكريم والتشريف الذي منحته تلك الأسر والأطفال للحزب هذا اليوم. وجرى الحفل في جو من المرح وعرض عدة فقرات فنية من مواهب لأطفال وشباب من محافظة الإسكندرية في ظل حضور لفيف من قيادات بعض الأحزاب والمنظمات المدنية بالثغر.

وتخلل الحفل تكريم بعض الضيوف في مقدمتهم القس يوحنا رمزي، منسق بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والشيخ عصام الأسيوطي، مدير إدارة أوقاف المنتزه، والقس بضابا بخيت، راعي كنيسة مكسيموس بالإسكندرية، والأستاذة دعاء إبراهيم، مدربة وراعية بعض المواهب الواعدة، وعدد من الأطفال الموهوبين، وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني المشاركة في الاحتفالية.

واحتفى الحفل بالأطفال وأمهاتهم الذين حضروا من عدة منظمات مجتمع مدني، وبمشاركة مجموعة من الأطفال الأيتام بكنيسة مكسيموس بالعصافرة وأمهاتهم. حضر الحفل من قيادات حزب العدل بالإسكندرية، إسلام حافظ، رئيس لجنة المتابعة، وسحر الغرياني، رئيسة لجنة العمل الجماهيري، وعمرو درويش، رئيس لجنة الصناعة، ورامي يوسف، رئيس لجنة الشباب، وبدر حسين، رئيس لجنة النقل، وإسلام الجندي، رئيس لجنة التنمية المحلية، وأحمد الرفاعي، أمين دائرة المنتزة ثاني، والعديد من أعضاء وشباب الحزب.

والتزم منظمو الحفل بكافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم تطهير وتعقيم مكان الحفل بالرش منذ بدايته، وتم توزيع الكمامات وزجاجات الهاند چيل على جميع الحضور، وقياس حرارة الحضور قبل دخولهم للحفل.

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