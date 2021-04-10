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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضياء زهران: ترميم 19 أثرًا قبطيًا وجارٍ العمل على 57 أخرى

السبت 10/أبريل/2021 - 02:08 م
ترميم الآثار الإسلامية
ترميم الآثار الإسلامية
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قال الدكتور ضياء زهران، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إنه "تم الانتهاء من ترميم 19 أثرا قبطيا، كما يجري العمل في 57 أثرا آخر".

ونظمت مكتبة الإسكندرية احتفالية بمناسبة مرور عقد من الزمان على إنشاء مركز الدراسات القبطية، والتي تحمل عنوان «10 سنوات من الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية مستقبل الدراسات القبطية في مصر»، وذلك بالتعاون مع بيت السناري الأثري بالقاهرة.

وصرح خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، بأن كلمة وزارة السياحة والآثار فى الاحتفالية ألقاها الدكتور ضياء زهران، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، متضمنة سبعة محاور عن مجهودات القطاع في مجال الآثار القبطية، شملت حصر وتسجيل الآثار القبطية الثابتة من أديرة وكنائس وأراضى، وثانيها حصر وتسجيل الآثار القبطية المنقولة وأهمها الأيقونات.

وأوضح الدكتور ضياء زهران أن أحدث ما قامت به وزارة السياحة والآثار هو ترميم وافتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، وأديرة نقادة، والدير الأحمر بسوهاج، كما قام قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بحصر التعديات الواقعة على الآثار وإزالتها وتنشيط الحفائر في المواقع، ومن أهمها:
1 - باويط ومنقباد
2 - عين السبيل
3 - البلايزة
4 - الدير الأبيض
5 - دير أبوحميد
6 - دير أبوفانا
7 - الأديرة المطمورة

وأسفرت هذه الحفائر عن الكشف عن أطلال مبانى وتحف منقولة من عملات ومسارج وتطوير المواقع الأثرية القبطية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وأهمها المزارات الواقعة في مسار رحلة العائلة المقدسة، وكذلك رفع بعض المواقع القبطية على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، وقد تم الانتهاء من ملف أديرة وادى النطرون.

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