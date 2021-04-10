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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تبطن 1457 كيلومترا من الترع بالمحافظات

السبت 10/أبريل/2021 - 01:58 م
تأهيل الترع
تأهيل الترع
وائل القمحاوي
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يعمل جميع قطاعات وزارة الموارد المائية والري على قدم وساق في جميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1457.225 كيلومتر من الترع المتعبة، لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، والذي يبلغ 7045 كيلومترًا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جهته، قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى المردود الإقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.
«الرى» تبطن 1457 كيلومترا من الترع بالمحافظات
«الرى» تبطن 1457 كيلومترا من الترع بالمحافظات
«الرى» تبطن 1457 كيلومترا من الترع بالمحافظات
«الرى» تبطن 1457 كيلومترا من الترع بالمحافظات

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