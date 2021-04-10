«القاهرة للتنمية والقانون» تبحث سبل القضاء على التمييز ضد الصحفيات

تعقد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بعد غدا الإثنين، جلستها الحوارية الثامنة حول "بيئة عمل آمنة الفرص والتحديات"، في إطار برنامج المؤسسة الخاص بمناهضة العنف ضد النساء في أماكن العمل، وتناقش الجلسة الحوارية ما تتعرض له النساء في المجال العام من العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، تلك الأوضاع تطول الصحفيات، ما يعرقل أدائهن المهني ويؤثر بالسلب على حياتهن الاجتماعية والاقتصادية.وتبحث الجلسة الحوارية سبل التصدي لتلك الممارسات التى تتطلب مجهودات مشتركة من كافة الأطراف المعنية سوء كانت المؤسسات الصحفية وكذلك نقابة الصحفيين باعتبارها المنبر الرئيسي في الدفاع عن حقوق كافة الصحفيين العاملين في مهنة الصحافة، في هذا الإطار يجب علينا الإجابة عن عدد من التساؤلات.ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الجلسة الحوارية السياسات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى بيئة عمل آمنة للصحفيات والصحفيين؟، وأهمية إصدار مدونة سلوك مهني تحمي وتصون حقوق الصحفيات والصحفيين في بيئة عمل آمنة، وكيفية دعم الناجيات من العنف من الزميلات الصحفيات ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن القانونية والأدبية.