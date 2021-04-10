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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات قناة الحياة رمضان 2021.. القائمة الكاملة

السبت 10/أبريل/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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نرصد خلال هذا التقرير إجابات على بحث متابعي الدراما التليفزيونية عبر مواقع الإنترنت وننشر مسلسلات قناة الحياة رمضان 2021 حيث تقدم القناة الشهيرة باقة مميزة من أهم الأعمال الدرامية خلال الموسم الدرامي القادم نقدمها عبر السطور التالية.

مسلسلات قناة الحياة رمضان 2021

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل وقائمة مسلسلات قناة الحياة رمضان 2021 وتفاصيل المشاركين بها وصناع تلك الأعمال المختلفة.

  • مسلسل ضل راجل
- بطولة: ياسر جلال – نور – نرمين الفقي- محمود عبد المغني- رنا رئيس – إنعام سالوسة – عصام السقا – محمد عادل.

- تأليف: أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

- القصة: تدور الأحداث حول مدرس تربية رياضية ابن منطقة شعبية يعمل بالليل سائقا للتاكسي، تذهب ابنته إلى أحد أعياد الميلاد وتحدث لها فاجعة فتنقلب حياته رأسا على عقب ويحاول الوصول للحقيقة.

  • مسلسل النمر
- بطولة: محمد إمام – نرمين الفقي – هنا الزاهد – محمد رياض- بيومي فؤاد – محمود حافظ – خالد أنور.

- تأليف: محمد صلاح العزب وإخراج: شيرين عادل.

- القصة: تدور الأحداث حول شاب صعيدي ينزح من الجنوب ويدخل منطقة الصاغة وينخرط فيها ويعمل في أحد المحال وبعد فترة تنقلب الأمور رأسا على عقب ويصبح مطاردا من الجميع ويلقب بـ"النمر".

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- بطولة: طارق لطفي – خالد الصاوي- فتحي عبد الوهاب – حنان مطاوع – نبيل الحلفاوي- خالد كمال
- تأليف: عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي.

  • مسلسل وكل ما نفترق
- بطولة: ريهام حجاج – عمرو عبد الجليل – رانيا يوسف- أحمد فهمي –أيتن عامر- طارق عبد العزيز – محمد الشرنوبي.
- تأليف: أحمد وائل –محمد أمين راضي ومن إخراج كريم العدل.
- مسلسل أحسن أب
- بطولة: علي ربيع – هاجر أحمد – سامي مغاوري – خالد عليش – أحمد جمال سعيد.
- تأليف: محمد محمدى وأحمد محيى ومن إخراج معتز التوني.
- القصة: تدور الأحداث حول أحد الأشخاص ويعمل لصا ولكنه يحاول التغلب على مشكلاته فيدخل برنامج مسابقات باسم أحسن أب ويحاول تغيير حياته.

  • مسلسل عالم موازي
- بطولة: دنيا سمير غانم – دلال عبد العزيز – أوتاكا – شيماء سيف – عمرو وهبة
- تأليف: عمرو وهبة ومن إخراج هشام جمال.
- القصة: تدور الأحداث في إطار من الكوميديا حول تحول فتاة لعروسة وسط أجواء من الكوميديا والمفارقات والاستعراضات والغناء.

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