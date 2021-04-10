الأنبا أنجيلوس يترأس صلاة القداس الإلهي بإجراءات احترازية مشددة

ترأس الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بشبرا.واتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.