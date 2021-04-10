«إيتيدا»: برنامج سنوي لدعم صادرات التكتولوجيا

أكد المهندس عمرو محفوظ رئيس هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمية ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى دعم الحكومة المصرية للشركات الناشئة وتوفير البيئة الداعمة لريادة الأعمال التكنولوجيا.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة "إيتيدا" في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأضاف خلال احتفالية تتويج الشركات الناشئة لريادة الأعمال تكني لتكنولجيا المعلومات: لدينا برنامج سنوي لدعم صادرات التكتولوجيا وهذا العام سيتم زيادة الدعم والشركات المستفيدة منه، مع الاهتمام بالشركات الناشئة في المحافظات، إلى جانب تنظيم معسكر تدريب لرواد الأعمال مع جامعة بابسون والجامعة الأمريكية وتم تخريج أول دفعة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشراكة مع بابسون تعطي دفعة قوية للعمل وتساعد في نقل الخبرات ودعم المواهب.وأضاف أنه يتم مساعدة الشباب والشركات الناشئة في تسويق شركاتهم من خلال شبمة تجمع المستثمرين بالشباب، تم اختيار 25 شركة من 90 شركة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض شركاتهم على المستثمرين.وأشار إلى أنه لدينا 5 مراكز للإبداع التكنولوجي في المنيا وقنا، وسوهاج والمنوفية والمنصورة، معلنا أنه سيتم افتتاح مركزين جديدين في الإسماعيلية وأسوان، ومركز كبير في السلطان حسين ومصر الجديدة، وسنستضيف شركات عالمية مثل مايكروسوفت وغيرها، إضافة إلى مركز جديد بجوار جامعة القاهرة.وأعلن أنه سيتم افتتاح مركز إبداع بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع شركة سيمنز، سيكون مركز للإبداع التكنولوجي والتصميم التكتولوجي.