القبض على 5 بأسلحة نارية وكميات بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص خلال حملة، اليوم السبت، وبحوزتهم أسلحة نارية وكميات من البانجو.كانت قد تلقت الجهات الأمنية إخطارًا يُفيد بالقبض على 5 متهمين وبحوزتهم: 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلوجرام.وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.