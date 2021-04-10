المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة ربة منزل بدائرة قسم شرطة السلام.وأسندت النيابة للمتهم تهمة سرقة "مبلغ مالي وهاتف محمول والمنقولات المملوكة للمجنى عليها اسماء.م ربة منزل كرهًا عنها بالطريق العام حال حمل المتهم سلاح أبيض، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.وكان قسم شرطة السلام أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبه في المتهم، بالاقتراب منه حاول الهرب وتم ضبطه وتفتيشه على المنقولات المسروقة واعترف بسرقتها من سيدة أثناء مرورها بالطريق العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.