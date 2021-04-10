الليلة.. ختام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تختتم اليوم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبد الوهاب والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي.وشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين من الأفلام التي شاركت في المهرجان وذلك بحضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، والمخرج عمر عبد العزيز ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.وكرم المهرجان هذا العام في افتتاح دورته السابعة الفنان باسم سمرة الذي قدم مسيرة فنية حافلة، وشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الإمارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.