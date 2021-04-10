جنايات بنها تحدد جلسة محاكمة المتهمين في حادث الطعن
السبت 10/أبريل/2021 - 01:07 م
كتب صلاح حسنىطباعة
حددت محكمة جنايات بنها جلسة ١٣ من أبريل الجاري للنظر فى القضية المعروفة إعلاميا لحدث الطعن بطوخ والتي قام بها عاطل بطعن ٦ من أهل قريته مما أسفر عن مقتل ٢ منهم وإصابة ٤ آخرين.
وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي عندما قام المتهم أحمد.ج.ع بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من أفراد قريته ب 2سكين كان يحملهما مما أدى الى وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد ع وباقي المصابين الذين قام المتهم بالتعدي عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد.ج.ع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصراروشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.
وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي عندما قام المتهم أحمد.ج.ع بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من أفراد قريته ب 2سكين كان يحملهما مما أدى الى وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد ع وباقي المصابين الذين قام المتهم بالتعدي عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد.ج.ع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصراروشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.