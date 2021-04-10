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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنايات بنها تحدد جلسة محاكمة المتهمين في حادث الطعن

السبت 10/أبريل/2021 - 01:07 م
محكمة
محكمة
كتب صلاح حسنى
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حددت محكمة جنايات بنها جلسة ١٣ من أبريل الجاري للنظر فى القضية المعروفة إعلاميا لحدث الطعن بطوخ والتي قام بها عاطل بطعن ٦ من أهل قريته مما أسفر عن مقتل ٢ منهم وإصابة ٤ آخرين.

وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضي عندما قام المتهم أحمد.ج.ع بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من أفراد قريته ب 2سكين كان يحملهما مما أدى الى وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد ع وباقي المصابين الذين قام المتهم بالتعدي عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد.ج.ع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصراروشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.

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