«تصنيع الأسماك»: ضخ 30 طنًا في «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%

أكدت رئيسة الدسوقي، مدير عام إدارة التصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ نصف طن أسماك في المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضافت الدسوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم طرح 3 أنواع من البلطي تشمل الأسواني الدباش لأول مرة بسعر 29 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها، والأسواني الشبارة بـ20 جنيها بدلا من 23 جنيها، والبلطي الطازج بـ26 جنيها بدلا من 27 جنيها، وتصل زنة السمكة الواحدة لنصف كيلوجرام للأحجام الكبيرة، فيما يطرح البوري بـ60 جنيها، السردين بـ16 جنيها بدلا من 18 جنيها.