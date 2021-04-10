«مكافحة الإدمان» يطلق «أقوى من المخدرات» بالمناطق بديلة العشوائيات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" لاستهداف أطفال المناطق الجديدة بديلة العشوائيات -الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير- لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروضا فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من 6 إلى 15 عاما، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم.وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مشاركة الأطفال في ورش العمل بمنطقة الأسمرات، والتي تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة إتخاذ القرارات الصحيحة كذلك إكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال وإستثمارها فى البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئى والصحى لدى الأطفال، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، منها حكى لقصة أنت البطل الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.كما تضمن المهرجان تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ويرجع للوراء بسبب تأثير التدخين والمخدرات على صحته، فى حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.وأضاف عثمان، أن فاعليات إطلاق مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار الأشهر الماضية فى المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" مثل حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة، بشاير الخير، ومنطقة صبحي حسين المقابلة لحي الأسمرات، لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".