الرئيس التونسي: لن نقبل المساس بالأمن المائي المصري

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (السبت) إن موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس.وأضاف الرئيس سعيد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصريفي السياق؛ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "هناك روابط تاريخية عميقة تجمع بين مصر وتونس".وأضاف الرئيس السيسي: "يجب على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية".واستطرد الرئيس: أكدنا على ضرورة تعزيز سبل مكافحة الإرهاب بكل جوانبه.وواصل السيسي: هناك قضايا عدة تجمع بين مصر وتونس، منها مكافحة التدخلات الخارجية.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيس، نظيره التونسي قيس سعيد، أمس (الجمعة) بمطار القاهرة الدولي، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة 3 أيام.