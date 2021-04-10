الرئيس السيسي: قضايا عدة تجمع مصر وتونس منها مكافحة التدخلات الخارجية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، إن هناك روابط تاريخية عميقة تجمع بين مصر وتونس.وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه "يجب على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية".واستطرد الرئيس السيسي: أكدنا على ضرورة تعزيز سبل مكافحة الإرهاب بكل جوانبه.وواصل الرئيس السيسي مبينا أن هناك قضايا عدة تجمع بين مصر وتونس، منها مكافحة التدخلات الخارجية.