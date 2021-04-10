محافظ القليوبية يتابع مقترح تطوير وتجميل ميدان العاشر بقليوب

عقد اللوء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة مقترح لتطوير وتجميل ميدان العاشر بقليوب وميادين المحطة ووابور الثلج وكاميليا بمدينة بنها، بحضور مسئولي المكتب الهندسي الاستشاري والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ ورؤساء مدن قليوب وبنها.وناقش المحافظ أعمال تطوير ميدان العاشر والتي تحتوي على إنشاء لاند سكيب ومسطح أخضر بالجزيرة الوسطي وإنشاء أعمدة إنارة بشكل جمالي وأماكن لانتظار واستراحات للمواطنين وأماكن مخصصة للاعلان وتشجير الميدان بالكامل بالنخيل وشجر الاكاسيا والجميلة الخضراء.كما سيتم توسعة الميدان لمنع التكدسات المرورية وتسيير حركة مرور السيارات خصوصا مع غلق المزلقان ووجه المحافظ بسرعة البدل في تنفيذ المقترح والعمل بالتوازي مع أعمال الرصف وعمل التحويلات المروريه اللازمة.وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال ميدان كامليا والمحطة ووابور الثلج، حيث تم عمل لاند سكيب ومسطح أخضر أيضا للميادين بالكامل وعمل تحويلات مرورية جديدة تسهم في تسيير الحركة المرورية وإنشاء باكيات للباعة الجائلين والشباب واستغلال المنطقة بالكامل في الأنشطة التجارية لمنع العشوائيات وظاهرة الافتراش في الشارع العام.وأكد المحافظ ضرورة مراعاة المظهر الحضاري للميدان ليليق بعاصمة المحافظة.