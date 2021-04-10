وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للقيادات والضباط فى مأموريات حفظ السلام بمناسبة رمضان

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.وجاء في البرقية: بمشاعر يملؤهـا الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم،إننا إذ نستعد لإستقبال شهر كريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعي فداءً للوطن ودعمًا لمسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وازدهار.