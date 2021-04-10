وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للمفتى بمناسبة حلول شهر رمضان

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية.وجاء في البرقية:"يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء".