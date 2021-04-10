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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط تبحث مع «جايكا» اليابانية أوجه التعاون المستقبلية

السبت 10/أبريل/2021 - 01:00 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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اسقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، Matsunaga Hideki، المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والوكالة، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق بالوزارة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة السابقة وأبرزها ما يتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية وتحسين قياس المؤشرات الاقتصادية ووضع الخطط متوسطة الأجل ومعدلات النمو الاقتصادي وملف التنمية المستدامة وجهود الدولة المصرية في تمكين المرأة والدفع بالقيادات الكفؤ، بالإضافة إلى الجهود الخاصة بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وملف الأجور، ومشروع "رواد 2030"، حيث يهتم بحاضنات الأعمال ونشر ثقافة رياةه الأعمال، فضلا عن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" وأهميته في تحسين جودة حياة المواطنين، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في الشراكات مع الجهات اليابانية، وخاصة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لما لها من باع طويل في مجال التدريب.

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة شريفة شريف عرضا حول طبيعة عمل المعهد القومي للحوكمة والتنميه المستدامة وجهوده الحالية في إعداد المؤشرات الوطنية الخاصة بمصر فيما يتعلق بالحوكمة والتنميه المستدامة، مشيرة إلى تعاون المعهد مع العديد من الجهات الدولية مثل جامعة ميزوري والجامعة الأمريكية وكذلك معهد GRIPS، وهو من المعاهد اليابانية المهمة وذات الثقل في مجال دراسة السياسات.

ومن جهته، أعرب المسئول الياباني عن سعادته للقاء الدكتورة هالة السعيد خلال رحلته القصيره لمصر والتي استمرت لمدة 4 أيام، مثمنا جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة السابقة، كما اشاد المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتطور الهائل على الصعيد التنموي في مصر، حيث قام بزيارة العاصمة الإدارية وتمكن من رؤيتها على الطبيعة، الأمر الذي أثار إعجابه، مؤكدا انتقال مصر لمرحلة مهمة في مستقبلها التنموي، كما أوضح أن التجربه المصرية ستكون تجربة ملهمة ورائدة.

ورحب المسؤول الياباني بكافة الاقتراحات التي قدمتها الوزارة وبخاصة في مجال التدريب وكذلك مشروعات ريادة الأعمال، ولفت المدير العام لـ"جايكا" إلى أن هذه الاقتراحات ستكون بداية جديده لتعاون مثمر ومستمر مع وزاره التخطيط والتنمية الاقتصاديه، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من ازدهار، مؤكدا رغبة القيادة السياسية في دولة اليابان في تفعيل التعاون ودعم الجهود التنموية مع جمهورية مصر العربية.

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