وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة رمضان

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.وجاء في البرقية:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر دائمًا فى عزة ورفعة وازدهار.