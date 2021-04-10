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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسماء مصطفى تقدم «فى بيتها» على نغم إف إم فى رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 02:03 م
أسماء مصطفى
أسماء مصطفى
دعاء عبد المقصود
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أنهت الإعلامية "أسماء مصطفى" تسجيل حلقات النسخة الرمضانية من برنامجها "فى بيتها" الذى يحمل عنوان "بيتنا فى رمضان " ويذاع على نغم fm.

البرنامج يعرض بعد الفطار يوميًا الساعة الثامنة، وتدور فكرته حول الأصوات التى ارتبطنا بها فى شهر رمضان المبارك مثل صوت الشيخ محمد رفعت والنقشبندى ومقرئى جامع الفتاح العليم والمسحراتى وغير ذلك من الأصوات التى تذكرنا بالشهر الفضيل.

وفى كل حلقة تعرض "مصطفى" تفاصيل كل صوت وسبب ارتباطنا بها فى رمضان دون باقى الشهور، وتكتب البرنامج هايدي إبراهيم.

والمعروف أن برنامج في "بيتها" خارج رمضان، يذاع كل إثنين وأربعاء من الساعة 12 ظهرًا، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالأسرة والبيت المصري.

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