هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على فخامته ومصرنا الغالية والامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سيادته وأن يديم على فخامته الصحة والعافية قائدا لمصرنا الغالية نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في التنمية والازدهار في ظل قيادة سيادته الحكيمة، وأن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.