وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى بمناسبة رمضان

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.وجاء في البرقية:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، إننا إذ نستعد لإستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعي والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وازدهار،عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".