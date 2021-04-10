حبس شاب قتل جاره بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز ومدينة فايد بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل أحد جيرانه وصديقه بسبب خلاف مالي وقع بينهما.وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان على خلاف مع الجاني والتقيا بمنطقة "عمار" التابعة لقرية فنارة بدائرة مركز فايد، وسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض معه.وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي من القبض على المتهم أول أمس بعد ساعات قليلة من ارتكابه للجريمة وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.وبحسب التحقيقات فإن المجني عليه يدعى ايهاب محمد وشهرته "ايهاب ماكرونة" بائع أسماك ومقيم بقرية فنارة، وله نجلة في الخامسة من عمرها.وكان قد أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية أمس الجمعة بحبس قاتل "طليقته" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة له تهم القتل العمد، بعد اعتدائه عليها بالضرب وتركها في شقة سكنية إلي ان فارقت الحياة.