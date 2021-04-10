33.5 مليون دولار صادرات مصرية للعراق في شهر

سجلت الصادرات المصرية للعراق ارتفاعًا إلى حدود 33.5 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 27.5مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من العراق 1.9 مليون دولار خلال يناير 2021 مقابل 1.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 158 ألف دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.