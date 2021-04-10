وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة رمضان

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.وجاء في البرقية:بمشاعر يملؤها الإعـزاز والتقديـر يطيـب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشـريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يظل أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وازدهار.