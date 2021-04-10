الخريطة البرامجية لراديو شعبى FM فى رمضان
السبت 10/أبريل/2021 - 01:59 م
دعاء عبد المقصودطباعة
يقدم راديو شعبي FM عدد من البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان، حيث أعدت خريطة برامجية مختلفة تشمل 8 برامج بين ديني ومنوعات ورياضة:
- برنامج "نهارنا أبيض" تقديم آلاء جاويش.
- برنامج من الأخر تقديم محمد شبانة.
- برنامج "شارع مصر" تقديم هاجر جميل.
- برنامج "اللمة تحلى" يتناوب على تقديمه لينا صالح وأحمد الشناوي وتامر جابر وعمرو صلاح ورشدي سيد وعمرو أبوحمدة.
- برنامج "تلاتين في اتنين" تقديم بريهان زهير.
- برنامج "أبويا وافتخر" تقديم حازم قابيل.
- برنامج "السيرة شعبي" تقديم إيمان حلمي.
- برنامج "الليلة عندنا".
- برنامج "نهارنا أبيض" تقديم آلاء جاويش.
- برنامج من الأخر تقديم محمد شبانة.
- برنامج "شارع مصر" تقديم هاجر جميل.
- برنامج "اللمة تحلى" يتناوب على تقديمه لينا صالح وأحمد الشناوي وتامر جابر وعمرو صلاح ورشدي سيد وعمرو أبوحمدة.
- برنامج "تلاتين في اتنين" تقديم بريهان زهير.
- برنامج "أبويا وافتخر" تقديم حازم قابيل.
- برنامج "السيرة شعبي" تقديم إيمان حلمي.
- برنامج "الليلة عندنا".