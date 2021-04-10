الخريطة البرامجية لراديو شعبى FM فى رمضان

يقدم راديو شعبي FM عدد من البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان، حيث أعدت خريطة برامجية مختلفة تشمل 8 برامج بين ديني ومنوعات ورياضة:- برنامج "نهارنا أبيض" تقديم آلاء جاويش.- برنامج من الأخر تقديم محمد شبانة.- برنامج "شارع مصر" تقديم هاجر جميل.- برنامج "اللمة تحلى" يتناوب على تقديمه لينا صالح وأحمد الشناوي وتامر جابر وعمرو صلاح ورشدي سيد وعمرو أبوحمدة.- برنامج "تلاتين في اتنين" تقديم بريهان زهير.- برنامج "أبويا وافتخر" تقديم حازم قابيل.- برنامج "السيرة شعبي" تقديم إيمان حلمي.- برنامج "الليلة عندنا".