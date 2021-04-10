نائب بالشيوخ: توفير 570 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة دعم كبير من الدولة

قال النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن رصد نحو 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة من جانب الدولة، وفق ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، يؤكد أن الدولة لا تألوا جهدا في دعم العمالة غير المنتظمة.وأضاف الدابي، في بيان له، أن العام الأخير بالخصوص وفي أزمة كورونا، وقفت الدولة تماما إلى جانب العمالة غير المنتظمة عبر "منح" كل ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن المساعدات التى تقدمها مذكرة التفاهم بين وزارتي التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، وعمل سلاسل قيمة فى المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، ومنح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر آلاف من فرص العمل لهذه الفئات.وشدد النائب على أنه جاري إعداد قاعدة بيانات وفق ما قالته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول 11.8 مليون عامل وعاملة غير منتظمة في قطاعات النقل والزراعة والصيد والمخابز والباعة الجائلين وغيرها، مضيفا أن هذا الاهتمام وهذه البرامج تدخلهم تحت رعاية الدولة بالكامل.