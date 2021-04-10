وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة شهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.وجاء في البرقية:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، وإننا إذ نستعد لإستقبال شهر كريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وازدهار، حـفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.