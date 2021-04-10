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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان النواب»: عقوبات للموظف المتقاعس عن إجراءات إصدار تراخيص البناء

السبت 10/أبريل/2021 - 12:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة اشتراطات البناء الجديدة التي وضعتها الحكومة بالتعاون والتنسيق مع البرلمان، عدلت فيها رسوم إصدار التراخيص وجعلتها تتناسب مع شرائح المجتمع محدودة الدخل، بالإضافة إلى تحديد موعد لاستخراج ترخيص البناء، ووضع عقوبات لأي موظف سيتقاعس عن مهامه أمام المواطن أو يستنزفه أو يعطل أي إجراء من إجراءات إصدار التراخيص.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المنظومة الجديدة تستهدف من المواطن أن يتقدم فقط بطلب الترخيص فقط، لكن آليات صدوره ستكون مسؤولية الحكومة بعيدا عن دائرته، فلن يتم إشراك المواطن أو الضغط عليه بأساليب الرشوة التي كانت تحدث في المكاتب المحلية في الماضي، بل النظام الجديد سيعتمد على إشراك جهات منها مسئولة عن الإصدار ومنها تكون مهامها الرقابة على المكاتب الاستشارية، مما سيضمن خروج الترخيص في أسرع وقت وبرسوم في متناول الجميع.

وأضاف، أن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية عقدتا خمس اجتماعات لمناقشة ملف اشتراطات البناء، من بينها اجتماعان مع رئيس مجلس الوزراء، وتم عرض التوصيات التي جمعها البرلمان بعد مناقشات بين اللجان والنواب، على الحكومة وتم الأخذ بها في نقاط عدة.

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