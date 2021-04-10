بطقوس رومانسية.. تفاصيل زفاف هاني عادل و"دايموند"

تصدر اسم الفنان الشاب هاني عادل، قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة من اليوم وذلك عقب احتفاله اليوم، بزفافه في أحد الشواطئ، على الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود، وأقيم الحفل وسط طقوس رومانسية أقرب لأفلام هوليوود الوسط الفني، تدعى دايموند.خطف هاني عادل الأنظار، بعدما تجاهل كل الأعراف المتعلقة بالزواج في مصر، حيث ارتدى ملابس كاجوال، ووضع نصب للعهود أمام البحر، بينما ارتدت العروس فستانا بسيطا باللون الأبيض بدون طرحة، ووجه هاني رسالة للعروس قال فيها: هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك.وأضاف: "بوعدك إني أحاول على قد ما أقدر طول ما أنتي طايرة لفوق ماشدكيش معايا على الأرض وأحاول أخف وأطير معاكي"، واحتفل الفنان بحفل زفافه في بعيدًا عن عدسات التصوير، كما تجنب نشر صور للحفل عبر حسابه الخاص على منصات التواصل الاجتماعي.ويذكر أن هاني عادل، تزوج أولا من سيدة فرنسية الجنسية وأنجب منها، وبعدها عقد قرانه على النجمة حلا شيحة، ولكن حدث الطلاق قبل الزفاف بعدما اكتشفت حلا أنه أعاد زوجته الفرنسية إلى عصمته، وظلت حياته الخاصة غامضة طوال السنوات الماضية، وتكتم تماما تفاصيل علاقته بالنجمة اللبنانية وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها هاني عادل مسلسل «ليه لأ»، مع عدد من نجوم الفن أمثال أمينة خليل، وهالة صدقي.