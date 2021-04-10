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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تحيا مصر» ينظم قافلة طبية شاملة في 5 قرى بواحة سيوة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:52 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ينظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية شاملة على مدار 3 أيام، لتقديم الخدمة الطبية في 10 تخصصات لمواطني قرى: اغورمي، والجارا، وأبوشروفيه، ومشندت، وبهي الدين في واحة سيوة، وذلك بالتعاون مع جمعية رسالة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنفيذ القوافل الشاملة، يأتي في إطار توسع الصندوق في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، لاسيما المناطق الحدودية والنائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن القافلة توفر الكشف الطبي من خلال 49 طبيبا في تخصصات: باطنة، أطفال، عظام، رمد، أنف وأذن، نساء، جلدية، مخ وأعصاب، أسنان، وتحاليل طبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج الموصي به من الأطباء داخل القافلة، وكذا النظارات الطبية، موضحا أن القافلة أجرت الكشف الطبي على 1715 مواطنا حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء 840 تحليلا طبيا، وصرف العلاج ل1200 مريض، وتوعية 3675 مواطنا بالممارسات الصحية الواجبة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح عبد الفتاح أن قافلة واحة سيوة، ستوفر الخدمة الطبية لسكان الخمس قرى التابعة للواحة، فضلا عن قيام 220 متطوعا بتقديم نصائح وطرق الوقاية من فيروس كورونا لأهالي الواحة، لافتا إلى أن فرق عمل الصندوق تعمل أيضا على دراسة الاحتياجات المعيشية للقرى التي تنظم بها القوافل تمهيدا لتوفيرها من خلال قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق طوال العام.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الهدف من إطلاق المرحلة التجريبية هو تقييم أسلوب تقديم الخدمة الطبية الميدانية من خلال هذه القوافل، تمهيدا للتوسع في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال المبادرة الرئاسية نور حياة، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في مبادرة 100 مليون صحة، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي في المناطق التي تتطلب إحلالا وتجديدا لهذه الأجهزة، وكذا توفير حضانات الأطفال المبتسرين.

في ذات السياق استمرت قوافل المبادرة الرئاسية، نور حياة، في إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين البالغين وذلك في قرى: ههيا بمحافظة الشرقية، وبهبشين بمحافظة بني سويف، وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، ورشيد بمحافظة البحيرة، والقابوطي بمحافظة بورسعيد، وميت طريف بمحافظة الدقهلية.

ووفرت قوافل نور حياة الكشف الطبي لنحو 3000 مواطن يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات المشاركة في المبادرة بكل محافظة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق المرحلة التجريبية للقوافل الطبية الشاملة أوائل الشهر الجاري، من محافظة أسوان، ووفرت الخدمة الطبية لنحو 1500 مواطنا في 3 قرى من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

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