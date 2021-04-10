توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب» اليوم

يشارك المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، في حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"، وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر الهيئة بـ6 أكتوبر.وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة إن حفل توقيع الكتاب يشارك فيه أيضا لفيف من الرموز القضائية والثقافية والإعلامية، وعدد من الشخصيات العامة في مختلف المجالات.