اتفاقية مع «مايكروسوفت» و«ويب هيلب» لتوسعة الأعمال بمصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "ويب هيلب Webhelp" العالمية المتخصصة فى مجال خدمات التعهيد؛ وذلك للتوسع فى نطاق أعمال مركز الشركة في مصر بما يسهم فى خلق 4800 فرصة عمل جديدة من المتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى للعمل فى مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء الشركة حول العالم.تبلغ مدة العمل بالاتفاقية ثلاث سنوات؛ حيث تأتى الاتفاقية فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، من خلال تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لمقاصد خدمات التعهيد العابرة للحدود وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع بما يساهم فى خلق فرص عمل كثيفة للشباب المصرى فى هذا المجال.وعقب توقيع الاتفاقية؛ تم الإعلان عن تفاصيل التعاون بين شركة "ويب هيلب" وشركة "مايكروسوفت" لخلق 200 فرصة عمل فى مركز شركة "ويب هيلب" والتوسع فى أنشطة الشركتين العالميتين فى مصر وخلق العديد من فرص العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي؛ حيث يشمل التعاون بين الشركتين تقديم خدمات ما قبل البيع والبيع عن بعد لحلول التحول الرقمي من مايكروسوفت في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر مقصد متميز للاستثمارت فى خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات لما تتمتع به من مزايا تنافسية أبرزها توافر المناخ الداعم للاستثمارات بالإضافة الى توافر الكوادر من مقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة؛ معلنا عن أنه سيتم إطلاق مبادرة تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب على إجادة اللغات الأجنبية فى المحافظات وخاصة الألمانية والفرنسية لتلبية مُتطلبات شركات التعهيد المتزايدة من المواهب والكفاءات على أن يتم البدء فى تنفيذ المبادرة فى محافظة قنا.وأكد طلعت على دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخطط شركة Webhelp للتوسع في حجم أعمالها فى مجال خدمات التعهيد فى مصر؛ لافتا الى أن شركة مايكروسوفت تعد أحد شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ معربا عن سعادته بهذا التعاون بين شركتى "ويب هيلب" و"مايكروسوفت" الذى سينتج عنه التوسع فى حجم أعمال الشركتين بمصر وخلق المزيد من فرص العمل المتميزة.ومن جانبه؛ أكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن اتفاقية التعاون تأتى فى إطار جهود الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ حملة تسويقية بالخارج خلال الفترة الماضية استعرضت خلالها أداء القطاع المتميز ومدى مرونة مقدمى خدمات التعهيد واستجابة الشركات المصرية وسرعة تكيفها خلال جائحة فيروس كورونا، بما ساهم فى استقطاب المزيد من الشركات العالمية ونمو حجم اعمال الشركات الموجودة بالفعل، والتى قامت بتفضيل مصر عن نظيراتها من الدول المنافسة فى هذا المجال.وقال فنسنت برنارد الرئيس التنفيذى لشركة Webhelp "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع "ايتيدا" والتى ساعدتنا فى دراسة السوق المصرى والدعم المتميز الذى من شأنه النهوض والتوسع فى صناعة التعهيد فى مصر وسنتعاون سويًا فى تنفيذ خطة عمل طموحة للشركة للتوسع فى عملياتنا لخدمة عملاءنا حول العالم انطلاقا من فرع الشركة الجديد فى مصر الذى تم افتتاحه فى أكتوبر 2020"؛ موضحا أن الشركة تستهدف استثمار أكثر من 200 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال السنوات الثلاث القادمة.وأضاف فنسنت برنارد أن التعاون مع شركة "مايكروسوفت" سوف يكون جزء من مبادرة Webhelp ESG للبيئة والمجتمع والحوكمة لتمكين جيل جديد من الانضمام إلى برنامج مدعوم بالكامل من قبلWebhelp في خدمات ما قبل البيع، والمبيعات الرقمية وقنوات البيع وذلك من خلال التدريب للحصول على الشهادات المعتمدة العالمية.وقالت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر:" اننا سعداء جدًا بهذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة ويب هيلب، حيث تتماشى هذه الخطوة مع أهدافنا وتطلعنا لخلق فرص عمل في الدولة وصقل المهارات ودعم الاقتصاد الوطني خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم اليوم، وسنواصل دورنا لجعل مصر جهة مناسبة للاستثمار في مجال الخدمات الرقمية وتمكين موظفين قادرين على خدمة العملاء بأفضل وجه، انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه مصرنا الحبيبة".يذكر ان شركة "ويب هيلب" تعد من الشركات الرائدة عالميًا فى مجال خدمة العملاء وتتواجد فى 48 دولة ويبلغ عدد العاملين بها 70 ألف موظف؛ ويقدم مركزها في مصر خدمات المبيعات عبر الهاتف، والدعم الفني، وخدمات مراكز الاتصال لعملائها حول العالم.وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وفنسنت برنارد الرئيس التنفيذى لشركةWebhelp ؛ بحضور شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعلاء الخشن الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، وإيتيان توريون الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة "ويب هيلب" العالمية.