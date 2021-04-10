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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لماذا تصدرت يسرا محركات البحث؟

السبت 10/أبريل/2021 - 12:51 م
يسرا
يسرا
نوران إمام
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تصدر اسم الفنانة الكبيرة يسرا قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك عقب تداول عدد من جمهور النجم عمرو دياب، فيديو للفنانة الكبيرة يسرا، وهي ترقص على نغمات أغنية الهضبة الجديدة، «يا أنا يا لأ» في الحفل الذي أحياه الهضبة أمس الجمعة لصالح إحدى الشركات الخاصة بالسفارة الفرنسية.

وأحيا عمرو الحفل وسط حضور نخبة من الفنانين ورجال الأعمال والمشاهير، وقدم عددًا من أشهر أغنياته منها "محسود" و"فاكرني يا حب" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"بحبه" و"أجمل عيون".

ويذكر أن آخر أعمال يسرا الدرامية هي مسلسل "حرب أهلية" التي ستخوض به سباق الدراما الرمضانية وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المؤلف أحمد عادل، قائلة: "هذا ثاني تعاون بيننا بعد مسلسل خيانة عهد، وأنا أعجبت بكتابة أحمد عادل؛ لأني عاوزة كل حاجة جديدة، وأن المشاهد لما يتفرج ميبقاش متوقع هيحصل إيه تاني يوم، ويخمن، ولكن يتفاجئ بحاجة تالتة خالص".

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