1009 إصابة بفيروس كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الرعاية الصحية الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 202 ألف و167 حالة.وذكرت الوزارة - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأرمينية "آرمين برس" - أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و720 حالة، مشيرة إلى تعافي 1020 مريضا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين في أرمينيا 181 ألفا و180 شخصا، فيما لا تزال هناك 16 ألفا و315 حالة نشطة.