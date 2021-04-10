القبض على المتهمين بقتل عامل فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل عامل بـ4 طلقات نارية بسبب خلافات عائلية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء محمد ابو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع محمود سمير الشيخ، 36 عامًا، بعد إصابته بأربع طلقات في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية بفرشوط.وكشفت التحريات برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتهمين في الواقعة، عمر.م.ا، 30 عاما، عامل، ورجب.ا.ا، 39 عاما، عامل، أطلقا النيران صوب المجني عليه بسبب تجدد خلافات بين العائلتين بسبب الجيرة ولهو الأطفال.وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.