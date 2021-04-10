رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على المتهمين بقتل عامل فى قنا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:50 م
حبس
حبس
قنا: إسلام البكري
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل عامل بـ4 طلقات نارية بسبب خلافات عائلية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان اللواء محمد ابو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع محمود سمير الشيخ، 36 عامًا، بعد إصابته بأربع طلقات في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية بفرشوط.

وكشفت التحريات برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتهمين في الواقعة، عمر.م.ا، 30 عاما، عامل، ورجب.ا.ا، 39 عاما، عامل، أطلقا النيران صوب المجني عليه بسبب تجدد خلافات بين العائلتين بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

موضوعات متعلقة

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

السعودية.. إعدام 3 جنود بتهمة الخيانة العظمى

طلب إحاطة برلمانى لوزيرة الصحة: كورونا يتفشى بشكل كبير فى سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى