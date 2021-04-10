بعد وضع حجر أساس واحدة بالغربية.. معلومات عن الجامعات التكنولوجية

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، حجر أساس الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية، في إطار حرص الحكومة حعلى إنشاء مثل هذه الجامعات لمواكبة التكنولوجيا وتخريج جيل جديد من الشباب للمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي دائمًا ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية.- الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد.- تعمل على رفع مستوى خريجى التعليم الفني.- بدء الدراسة اعتبارا من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي ( القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية).- المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، هي (الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد).- موقع جامعة الغربية يتوسط العديد من المحافظات مما يجعل الجامعة قادرة على تقديم خدماتها التعليمية إلى قطاع كبير من الطلاب.- الجامعة للتكنولوجية الجديدة ستقام على مساحة 10000 متر مربع وتحتوي على المبنى التعليمي الذي يضم قاعات تدريس وفصول دراسية ومدرج كبير وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إداري ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات).جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، كما يشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبول؛ وتهدف الجامعات التكنولوجية إلى خلق جيل من الفنيين قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التي تساعده على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.وستقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.