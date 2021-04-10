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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 23 حالة تعدِ على مساحة 2180 متر مربع بالبحيرة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:49 م
حالة تعدِ
حالة تعدِ
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - أبو المطامير - دمنهور" عن إزالة 23 حالة تعدي على مساحة 2180 م2 عبارة عن إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 900 م بقرى المسين وطيبة والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

كما تم إزالة 16 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 840 م٢ بقريه زاوية صقر بأبو المطامير عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمونة الأسمنتية، ازاله حالتي تعدي بمساحة 440 م٢ بقري دسونس وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

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