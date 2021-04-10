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محافظات

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 12:48 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1442 هــ، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء فيها "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية": بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما أرسل محافظ أسيوط برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ورئيسى مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء المجلسين ومفتى الجمهورية وشيخ الأزهر الشريف وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة كما هنأ أهالي محافظة أسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول الشهر الكريم داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.

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