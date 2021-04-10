الجمارك: ضبط 43 قضية تهريب بضائع أجنبية خلال يوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية تحتوي على "بضائع أجنبية الصنع"، خلال 24 ساعة.وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 39 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي".كما تم ضبط 4 قضايا في مجاليّ جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، فيما تم ضبط 1725 قضية في مجال المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.