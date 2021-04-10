محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال موسم حصاد القمح وتم تجهيز 28 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطاق موسم الحصاد وتوريد القمح المحلى.وذلك اعتبارًا من ١٥ ابريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى ١٥ يوليو 2021 بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 233 الف و171 فدان بمختلف القرى والمراكز.وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وكلف محافظ أسيوط مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للاستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.وأشارت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 233 الف و171 فدان فضلا عن الانتهاء من تجهيز 28 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع باجمالى سعة تخزينية بلغت 167 الف و900 طن،كما تم مخاطبة الجهات المعنية بموسم الحصاد "مديرية التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى والشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب" بهدف الوقوف على حالة مراكز التجميع والشون والهناجر التابعة للبنك الزراعى المصرى وصوامع نزلة عبد اللاه التابعة لمديرية التموين وصوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية القابضة "وذلك لتحديد اعداد ومواقع استقبال الاقماح وتحديد اللجان المسئولة عن استلام الاقماح من المزارعين بكل موقع على حده كما تم تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحة أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم.من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ان أسعار توريد القمح المحلي لعام 2021 والتى اعلنها وزير التموين بناء على موافقة مجلس الوزراء يعد اعلى من سعر العام الماضى وذلك مراعاة لمتطلبات الفلاح المصرى والارتقاء بالزراعة الوطنية حيث وصل سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، لافتا الى انه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 ونصف صباحا إلي 6 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة لافتا الى ان موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من ١٥ ابريل الجاري ولمدة ثلاثة اشهر حتي ١٥ يوليو 2021 على ان تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ ونصف صباحًا حتي 6 مساءً، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عملية التوريد.