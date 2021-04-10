وزير الداخلية يهنئ «الشيوخ» و«النواب» بمناسبة رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمناسبة حلول شهر رمضان.وقال وزير الداخلية فى مستهل البرقية: "بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد.وأضاف "توفيق": "إننا إذ نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار.. حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان".كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:"بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد.. إن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمِلهُ من نفحاتِ الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثارِِ والعطاءِ، نجد فيه مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أُطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا لمرتجيـات الشـعب المصــرى العظيــم.. حفــظ الله مصـــر واحة للخير والآمان".