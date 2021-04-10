رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

السبت 10/أبريل/2021 - 12:44 م
الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
حضر الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب احتفالية "لأجلك يا أمي" التي نظمتها وحدة مناهضة العنف والتمييز بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

وذلك بحضور كريستين فكري المنسق الإداري وعز المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية والدكتور محمد حسين مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة والدكتور محمد عبد العليم المدير التنفيذي.

ووجه الدكتور شحاتة غريب تحية إجلال وتقدير لجميع الأمهات وخص بالشكر أمهات الطلاب ذوي الإعاقة الذين تعتبرهم الجامعة ذوي الهمم وتثني دائمًا على عطاء أمهاتهم من أجل استكمال رحلة التعليم الجامعي التي ينتظر الوطن أن تسهم في رفعة شأن هؤلاء الأبناء وفي تحقيق الاستفادة منهم كجزء لا يتجزأ من ثروته البشرية العظيمة.

وصرح نائب رئيس جامعة اسيوط بأن الحفل شهد تكريم 25 من أمهات الطلاب من بينهن 11 من أمهات وأخوات طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تكريم 25 من طلاب مبادرات خمسة في الخير وخمسة سياحة وخمسة معلومات الذين شاركوا في تنظيم الحفل الذي تضمن فقرات غنائية وشعرية ومسرحية كوميدية بعنوان "ماما حلوة".

موضوعات متعلقة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد شرايين المخ

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب


الصور

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى