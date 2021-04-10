جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

حضر الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب احتفالية "لأجلك يا أمي" التي نظمتها وحدة مناهضة العنف والتمييز بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.وذلك بحضور كريستين فكري المنسق الإداري وعز المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية والدكتور محمد حسين مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة والدكتور محمد عبد العليم المدير التنفيذي.ووجه الدكتور شحاتة غريب تحية إجلال وتقدير لجميع الأمهات وخص بالشكر أمهات الطلاب ذوي الإعاقة الذين تعتبرهم الجامعة ذوي الهمم وتثني دائمًا على عطاء أمهاتهم من أجل استكمال رحلة التعليم الجامعي التي ينتظر الوطن أن تسهم في رفعة شأن هؤلاء الأبناء وفي تحقيق الاستفادة منهم كجزء لا يتجزأ من ثروته البشرية العظيمة.وصرح نائب رئيس جامعة اسيوط بأن الحفل شهد تكريم 25 من أمهات الطلاب من بينهن 11 من أمهات وأخوات طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تكريم 25 من طلاب مبادرات خمسة في الخير وخمسة سياحة وخمسة معلومات الذين شاركوا في تنظيم الحفل الذي تضمن فقرات غنائية وشعرية ومسرحية كوميدية بعنوان "ماما حلوة".