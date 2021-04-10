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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 12:51 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال وزير الداخلية فى برقيته: "بمشاعـر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشـرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن أبعث لكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك ومصر والأمة الإسلامية والعربية، أعوامًا عديدة فى رفعة وازدهار".

وأضاف: "ونحن نستقبل موسمًا يتجلى فيه رب العالمين علينا بنفحاته العطرة، تجيش في الأنفس فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها، نستلهم منه معاني سامية وقيمًا نبيلة لتكون حافزًا لمزيد من البذل والعمل الجاد في سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالي وأمنه واستقراره".

وأتم: "حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم، وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير وكل عـــــــام وأنتم بخـــــير".

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