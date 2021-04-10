محافظ سوهاج يفتتح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالحديقة المتحفية

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بافتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة أكثر من 50 عارض بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى 222 لعيد سوهاج القومي.حضر الافتتاح كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.وأوضح محافظ سوهاج أن المعرض يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية، واهتمام المحافظة بالعمل على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ودعم أصحاب تلك الحرف، من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان؛ لعرض منتجاتهم، لافتا إلى أن المعرض ضم منتجات من" التلي، والنسيج اليدوي، والفخار، والمشغولات اليدوية، والكوفرتات والكليم".