رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالحديقة المتحفية

السبت 10/أبريل/2021 - 12:43 م
معرض الحرف التراثية
معرض الحرف التراثية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بافتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة أكثر من 50 عارض بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى 222 لعيد سوهاج القومي.

حضر الافتتاح كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح محافظ سوهاج أن المعرض يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية، واهتمام المحافظة بالعمل على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ودعم أصحاب تلك الحرف، من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان؛ لعرض منتجاتهم، لافتا إلى أن المعرض ضم منتجات من" التلي، والنسيج اليدوي، والفخار، والمشغولات اليدوية، والكوفرتات والكليم".

موضوعات متعلقة

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

السعودية.. إعدام 3 جنود بتهمة الخيانة العظمى

وزير الرى: التعنت الإثيوبي سبب فشل المفاوضات

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب


الصور

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

ضبط 486 بطاقة تموينية بحوزة مخابز وتحرير 345 مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

مواعيد القطارات اليوم السبت 10-4-2021

إيطالى يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين لتشويه وجه حبيبته السابقة

مواقع العدوى.. دراسة حديثة: المراكز التجارية أكثر أماكن انتقال كورونا

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم

«حكاية صورة».. فيلم تسجيلى عن بليغ حمدى